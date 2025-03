Klima-Taskforce Aichtal: Balkonkraftwerk bei Solarparty zu gewinnen

Bärlauch im Kreis Esslingen Bärenkräfte für die Frühlingsküche

Zurzeit ist er kaum zu überriechen: Bärlauch. Es gibt Orte, da wuchert er nur so, wie zum Beispiel am Plochinger Pfostenberg oder im Wernauer Wald. Wir erklären, was erlaubt und ratsam ist.