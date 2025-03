Kleintierzüchter aus Esslingen: Stall, Auslauf, Futter – so klappt es mit der Hühnerhaltung im eigenen Garten

Wasen-Opening in Esslingen Ausgelassener Partyspaß in Dirndl und Lederhose

Die Fasnetzeit ist kaum vorüber, da geht die Berkheimer Narrenzunft Erlenwölf schon wieder in die Vollen: Eine Woche vor dem Start des Stuttgarter Frühlingsfests lädt sie zum Wasen-Opening in die Osterfeldhalle ein. Und das Partyvolk kommt stets in Scharen.