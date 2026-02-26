Kleinkunstbühne in Filderstadt: Besucher sorgt sich um Brandschutz in der Kronen-Komede

Besucher sorgt sich um Brandschutz in der Kronen-Komede

1 Zwei Fluchtwege sind vorgeschrieben – die hat die Kleinkunstbühne ohne Frage. Foto: imago images/Future Image

In der Kleinkunstbühne Kronen-Komede in Bonlanden kann es eng werden, wenn das Haus voll ist. Ein Gast sorgt sich um den Brandschutz.











Seit dem Vorfall im schweizerischen Crans-Montana in der Silvesternacht, bei dem ein Feuer in einer Bar 40 Todesopfer forderte, denken viele Leute häufiger an Brandschutz, als sie das vielleicht früher getan haben. So geht es auch dem Filderbewohner Klaus R., der oft und gerne die Kronen-Komede in Bonlanden besucht und sich Kabarettvorstellungen anschaut. „Als ‚abgehängte Decken’ sind in hier Stoffbahnen vorhanden, sowie lange Vorhänge“, erzählt Klaus R, außerdem seien die Gänge zwischen den Tischen sehr eng: „Selbst im Normalbetrieb ist ein Durchkommen schwierig, sollte im Panikfall ein Stuhl umfallen, dürfte es wohl ganz kritisch werden.“