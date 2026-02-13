Kleinkind muss ausreisen: Stadt Stuttgart bleibt hart – Mutter:„Meine Welt ist zusammengebrochen“

1 Malala Ravalolna beim Spielen mit ihrem Sohn Kim. Beider Zukunft ist ungewiss. Foto: Julia Paasch

Malala Ravalolna kommt nach Stuttgart zur Ausbildung in der Pflege. Ihr Sohn war in Frankreich zur Welt gekommen. Die Stadt will das Kleinkind nun abschieben. Wie soll das gehen?











Link kopiert

Die Fristen werden immer kürzer. Erst hat die Ausländerbehörde Stuttgart dem kleinen Kim (Namen geändert) zwei Monate Zeit gelassen, um Deutschland zu verlassen. Dann wurde die Frist um einen Monat verlängert. Am 29. Januar, 15 Uhr, zwei Tage vor Ablauf der nächsten Frist erhielt seine Mutter eine Mail vom Amt, sie solle am nächsten Tag in die Behörde kommen. Dort übergab man ihr ein neues Schreiben. Jetzt waren es nur noch zwei Wochen. Auf Kims aktueller Grenzübertrittsbescheinigung stand „bis Freitag der 15. Februar 2026“ als Datum der geforderten Ausreise. Dann die nächste Volte. Wieder kam zwei Tage vor Ablauf der Frist eine Termineinladung zur Abholung der Verlängerung, diesmal bis zum 31. März. Eine Vorgehensweise, die nachvollziehbarer Weise an den Nerven aller Beteiligten zerrt.