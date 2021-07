1 Die Reste einer Nacht am Schlossplatz Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Urs Zondler spricht von einem „unhaltbaren Zustand“ in der Nachbarschaft seines Lokals. Er hat einen Brandbrief an den Rathauschef geschrieben.

Stuttgart - Während die Stadt wie berichtet der Meinung ist, dass am Kleinen Schlossplatz kein Verweilverbot in Frage komme, hat sich jetzt ein weiterer Wirt zu Wort gemeldet. Urs Zondler, der seit 44 Jahren die Gaststätte Ochs’n Willi betreibt, spricht von einer „absolut unerträglichen“ Situation und von „Rabauken“, die sich gegenüber den ansässigen Geschäftsleuten „unsagbar schlecht benehmen“. Er sei eigentlich ein friedlicher Mensch, sagt der 82-Jährige, der am Starnberger See lebt, aber regelmäßig in Stuttgart nach dem Rechten schaut. So schlimm wie in den vergangenen Wochen sei es in der ganzen Zeit noch nie gewesen, sagt er – und das hat er jetzt auch in einem Brandbrief an Oberbürgermeister Frank Nopper geschrieben.