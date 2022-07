1 Die Spinnen reisten vermutlich in einer Bananenkiste von Südamerika aus um die halbe Welt bis ins Saarland. (Symbolbild) Foto: imago images/Rupert Oberhäuser/Rupert Oberhäuser via www.imago-images.de

Ein Marktleiter entdeckte zwei – vermutlich hochgiftige Spinnen – beim Auspacken von Bananenkisten. Schnell deponierte er die Kisten im Kühllager und alarmierte die Polizei. Doch die Bananenspinnen waren plötzlich weg.















Mutmaßlich sehr giftige Bananenspinnen haben einen Einkaufsmarkt in Kleinblittersdorf im Saarland lahm gelegt. Der Leiter des Markts entdeckte die zwei Spinnen beim Auspacken von Bananenkisten und alarmierte die Polizei, so der Polizeibericht am Donnerstagabend.

Er brachte die wohl aus Südamerika in den Bananenkisten eingereisten Tiere ins Kühllager. Dort waren sie aber später nicht mehr auffindbar. Daher sollen sich jetzt Schädlingsbekämpfer des Problems annehmen. Der Supermarkt bleibt so lange geschlossen.