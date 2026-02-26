Kleiderverkauf: Wann sind die Frühjahrs-Kinderkleidermärkte auf den Fildern?

1 Kinderkleider vom Babyalter bis zur Grundschule bieten die meisten dieser Märkte an. Foto: Archiv Susanne Mathes

Ob Filderstadt oder Leinfelden-Echterdingen: Dieser Tage können Mamis und Papis sich mit gebrauchter Frühlingskleidung und mehr für den Nachwuchs eindecken. Wann sind die Termine?











﻿Der Frühling klopft endlich an, da wird im Kleiderschrank umsortiert. Passend dazu startet jetzt die Saison der Kinderkleidermärkte.

Einen sortierten Frühlingsbasar findet man im Gemeindehaus der evangelischen Georgskirche Bonlanden, und zwar an diesem Freitag, 27. Februar, zwischen 20 und 21 Uhr sowie am Samstag drauf von 9.30 bis 11 Uhr. Angeboten werden dort laut Ankündigung Kinderbekleidung vom Baby- bis zum Grundschulalter, außerdem Ausstattung, Spielzeug, Fahrzeuge und mehr. Ebenfalls am Samstag, 28. Februar, ist der Basar des Teams des Kinderhauses Johanneskirche in Bernhausen. In der Kirche kann von 9.30 bis 12 Uhr eingekauft werden (Schwangere ab 9 Uhr). Vor Ort gibt es laut der Veranstalter Kinderkleidung bis Größe 164, Schuhe, Spielzeug, Ausstattung, Fahrzeuge, Umstandsmode und mehr, außerdem Kuchen und Waffeln. Die Anreise ohne Auto wird empfohlen, da die Parksituation schlecht sei.

Auch in den Stuttgarter Filderbezirken stehen allein an diesem Wochenende etliche Märkte an: In Degerloch ist am Samstag zwischen 13.30 und 16.30 Uhr an der Waldschule der Basar des Montessori-Kindergartens, in Rohr im Haus auf der Rohrer Höhe ist vormittags ein sortierter Baby- und Kindersachenbasar, und am Sonntag ist im Gemeindezentrum und im Kindergarten Rosa Elefant in Riedenberg zwischen 14 und 16 Uhr ein Baby- und Kindersachenflohmarkt. Kleidung bis Größe 176, Spielsachen, Bücher, Fahrzeuge, Umstandsmode und mehr werden zudem am Sonntag, 1. März, beim sortierten Kindersachen- und Spielzeugbasar im Kindergarten Haus für Kinder im Scharnhauser Park verkauft, und zwar von 10 bis 12 Uhr (Schwangere und Helfer ab 9.30 Uhr). Kuchen zum Mitnehmen wird ebenso angeboten. Der Erlös soll dem Kindergarten zugute kommen.

Noch kann man sich für einige Kinderkleidermärkte anmelden

Der mittlerweile 63. Lichterhaus-Kinderkleidermarkt findet im Gemeindezentrum West in Echterdingen am 7. März von 14 bis 16 Uhr statt (Schwangere ab 13.30 Uhr). Der Markt wird als Tischverkauf organisiert, Reservierungen sind unter: lichterhaus@gmx.de möglich. Kuchen und weitere süße Snacks werden ebenfalls angekündigt. Der Erlös geht an den Lichterhaus-Kindergarten. Exakt denselben Termin hat sich auch der Förderverein Jahnschule für seinen Second-Hand-Basar für Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene in der Jahnhalle in Harthausen ausgesucht. Im Basarcafé werden selbst gebackenen Kuchen, Snacks und Getränke angeboten.

Auch Kinderschuhe sind ein Angebot der Kinderkleidermärkte. Foto: picture alliance/dpa

Am Samstag, 21. März, ist dann der Kleider- und Spielzeugbasar in der Weilerhauhalle in Plattenhardt. Veranstaltet wird er vom Verein Förderer der Kindergartenkinder am Weilerhau. Der Markt findet zwischen 13 und 16 Uhr statt (Schwangere ab 12.30 Uhr). Kaffee und Kuchen werden ebenso angekündigt. Für diese Veranstaltung können bis zum 18. März Tische reserviert werden, liest man online, mehr Informationen gibt es per Mail an: kleiderbasar-weilerhau@gmx.de.

Der Elternbeirat des Kindergartens Pusteblume veranstaltet zweimal jährlich einen sortierten Kindersachenbasar in der Gemeindehalle Sielmingen. Nächster Termin: 28. März, 10 bis 12 Uhr (Schwangere mit Begleitperson ab 9.30 Uhr). Angeboten werden Saisonkleidung, Spiel- und Fahrzeuge sowie Babyausstattung, das Café-to-go-Team bewirtet. Die Veranstalter weisen drauf hin, dass Kinderwagen draußen bleiben müssen. 25 Prozent des Erlöses sind für den Kindergarten.