Kretschmann sieht Unsicherheiten Südwesten sieht Kompromiss zu Flüchtlingskosten mit Skepsis

Der Bund will sich mit Milliarden an Flüchtlingskosten beteiligen. Aber so wirklich gut kommt die Einigung im Südwesten nicht an. Der Ministerpräsident sieht in der Einigung nur ein Provisorium.