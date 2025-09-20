Klavierbaufirma in Filderstadt: Eine Klavierbauerin erzählt – „Da geht eine Kultur verloren“

1 Sabine Briem ist die Chefin von Briem Klaviere und führt zusammen mit ihrem Onkel jenen Betrieb in Bernhausen, der 1919 von Gottlob Briem gegründet wurde, Sabine Briems Urgroßonkel. Foto: Caroline Holowiecki

Die Firma Briem Klaviere gibt es in Bernhausen seit über 100 Jahren. Tausende Instrumente wurden in Handarbeit gefertigt. Die Zukunft des einst florierenden Handwerks ist wenig rosig.











Die Morgensonne fällt durch die großen Fenster und malt helle Muster auf den alten Holzboden und auf die massiven Balken, die das Dach der Werkstatt stützen. In mehreren aneinandergereihten Räumen stehen große alte Maschinen und Sägen, auf historisch anmutenden Werkbänken ruhen diverse Gerätschaften neben Dosen, Gläsern und Pinseln. Eine ganze Latte von großen und kleinen Zwingen hängt in Reih und Glied an der Wand. Spinnweben sind rund um die steile Treppe garniert, die hinauf zum Holzlager führt. Alles wirkt nostalgisch und versprüht den Charme einer längst vergangenen Zeit. Das moderne Smartphone, das sich Sabine Briem an einer Kette umgehängt hat, wirkt da fast schon wie ein Fremdkörper aus der Zukunft. „Das wird langsam ein Museum hier“, sagt sie und schaut sich zwischen mit schweren Stoffen abgedeckten Klavieren und Flügeln um.