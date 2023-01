1 CDU-Landeschef Thomas Strobl und seine Generalsekretärin Isabell Huber. Über ihnen das Deckenfresko von Johann Baptist Ferrandini aus dem Jahr 1745. Zwischen Huber und Strobl trompetet ein Elefant aus den Wolken. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Auch nach der Klausur in Kloster Schöntal bleibt die Führungsfrage in der Landespartei offen. Dabei steht das Thema Parteivorsitz wie ein Elefant im Raum. Geredet wird darüber in der CDU nur hinter vorgehaltener Hand.















Da ist er doch: Auf dem Deckengemälde im Rokoko-Treppenhaus des Klosters Schöntal lässt sich der Elefant gut erkennen. Auf dem Fresko „Triumph der Kirche“ des Italieners Ferrandini lugt er grimmig aus den Wolken, als sei ihm eine Schnecke über den Rüssel gekrochen. Am Wochenende, als sich die Mandats- und Funktionsträger der Südwest-CDU im großen Festsaal des Klosters versammelten, stand ebenfalls ein Elefant im Raum, allerdings ein anderer: die Frage nämlich, ob CDU-Landeschef Thomas Strobl auf dem diesjährigen Wahlparteitag erneut für den Vorsitz kandidieren will und darf. Aber niemand wollte den Elefanten sehen, alle blickten weg, keiner sprach das Thema an, das die Landespartei bewegt: Wer haucht der leblosen Regierungspartei neues Leben ein?