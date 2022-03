1 Ein erstes Modell des ID.Buzz wurde bereits 2019 auf der IAA vorgestellt. (Archivbild) Foto: imago images/Future Image/Roger Murmann

Frankfurt am Main - Eine Ikone der deutschen Automobilgeschichte kehrt zurück: Volkswagen bringt das neue Modell des klassischen VW Bus, bekannt unter dem Spitznamen „Bulli“, als Elektroauto auf den Markt. Der ID.Buzz ist Teil der neuen ID-Reihe, mit der Volkswagen einen größeren Anteil am Elektromarkt anstrebt. Mittwochabend war eine Veranstaltung zur Vorstellung des Wagens geplant.

Die „Ikone“ mit neuem Leben zu füllen sei eine „Priorität“ gewesen, hatte VW-Chef Herbert Diess kürzlich in einer Frage-Antwort-Runde im Forum Reddit erklärt. Für VW war der Erfolg des „Bulli“ in den 60er und 70er Jahren ein Wendepunkt, erklärt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Besonders erfolgreich war das Auto in den USA, wo die Surfer-Community in Kalifornien den Camper als Sinnbild der Freiheit begeistert annahm. Der Bus wurde auch zu einem Symbol der Popkultur: Scooby-Doo reist damit von Abenteuer zu Abenteuer, genau wie „Little Miss Sunshine“ im gleichnamigen Film.

Reichweite von 400 Kilometern

Volkswagen hofft nun, auf das positive Image des Campers aufbauen zu können. Doch die Anhänger des klassischen VW Bus von der Neuauflage mit Elektromotor zu überzeugen, dürfte nicht ganz einfach werden. Die Idee von „Freiheit und Unabhängigkeit“ auf vier Rädern sei mit der begrenzten Reichweite von Elektromotoren nur begrenzt vereinbar, bemängelte etwa Tobias Toplak, Mitglied eines Fanclubs der Busse in Bayern.

Offizielle Angaben gibt es nicht, doch der ADAC schätzt die Reichweite des ID.Buzz auf rund 400 Kilometer. „In den schönsten Gegenden in der Pampa, wo man übernachtet, ist auch in 20 Jahren keine Ladesäule“, bemerkte Roland Gräbner, ebenfalls Mitglied des Fan-Clubs. Mit dem ID.Buzz werden die Abenteuer „sicherlich andere sein als die, die man mit anderen Bussen erleben konnte“, sagte Hans Toma, Fan-Club-Mitglied und stolzer Besitzer eines T2-Campers aus den späten 70ern.

Wirtschaftlich interessanter dürfte für Volkswagen laut Dudenhöffer ohnehin ein Transporter der ID-Reihe sein. Für dieses Modell gebe es einen potenziell größeren Markt. Der neue ID.Buzz sei hingegen eher „das Fahrzeug für die Fridays For Future Generation statt für die Flower Power Generation“.