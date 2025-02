Klares Votum: Wieder zwei Direktmandate für CDU-Bewerber im Kreis Esslingen

1 Die CDU-Politiker David Preisendanz (links) und Matthias Hiller holten im Kreis Esslingen die beiden Direktmandate. Foto:

Mit David Preisendanz (Wahlkreis Esslingen) und Matthias Hiller (Wahlkreis Nürtingen) ziehen zwei Neulinge in den Bundestag ein.











Der Kreis Esslingen ist für die CDU bei Bundestagswahlen seit Jahrzehnten eine sichere Bank – und auch diesmal gehen die zwei Direktmandate wieder an die Bewerber der Union: David Preisendanz holte im Wahlkreis Esslingen glatte 37 Prozent der Stimmen, Matthias Hiller in Wahlkreis Nürtingen 37,7 Prozent. Für beide wird es die erste Legislaturperiode als Abgeordnete des Deutschen Bundestages sein.

Dass die CDU bei dieser Bundestagswahl die stärkste Kraft werden würde, hatte sich schon bei den ersten Hochrechnungen abgezeichnet. So richtig freuen konnte sich David Preisendanz zunächst jedoch nicht. Für den 41-Jährigen war es ein nervenaufreibender Abend. Denn aufgrund des neuen Wahlrechts blieb es trotz seines klaren Vorsprungs auf die Mitbewerber lange unklar, ob es tatsächlich für den Einzug in den Bundestag gereicht hat. „Erst um 1 Uhr stand fest, dass ich drin bin“, blickte er am frühen Montagmorgen erleichtert zurück. „Ich bin mit meinem persönlichen Ergebnis sehr zufrieden.“

Freude auf die Arbeit in den Ausschüssen

Der promovierte Jurist und dreifache Familienvater ahnt: „Das Mandat wird mein Leben komplett auf den Kopf stellen.“ Es ging auch gleich los: Am Vormittag traf er sich mit seinem Vorgänger Markus Grübel, dessen Wahlkreisbüro in der Esslinger Innenstadt wird Preisendanz übernehmen. Am Nachmittag reiste er nach Berlin, denn die Bundestagsfraktion kommt in dieser Woche zu Sitzungen und Gesprächen zusammen.

Der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Ostfildern gibt offen zu: „Es wird ein sehr berührender Moment, zum ersten Mal auf einem dieser blauen Stühle im Bundestag zu sitzen – in dem Bewusstsein, das Land und die Menschen zu vertreten.“ Worauf er sich freut? „Auf die klassische politische Arbeit in den Ausschüssen.“

Matthias Hiller berichtet ebenfalls von einer Achterbahn der Gefühle. Der erste Gratulant, erzählt er, war sein achtjähriger Sohn. Der sei schon vom Wahlsieg des Papas überzeugt gewesen, als die ersten Prognosen über die Bildschirme liefen. Der 40-Jährige selbst war ziemlich nervös, wie er zugibt. „Ich bin in meinem Wahlkreis ja gegen drei etablierte Bundestagsabgeordnete angetreten.“ Und selbst als klarer Wahlkreissieger konnte sich der Vorsitzende der Nürtinger CDU zunächst nicht sicher fühlen. Doch im Lauf des Abends stieg die Zuversicht, dass es für das Direktmandat gereicht hat. „Ich freue mich total über das Ergebnis.“

Lehrtätigkeit ruht wegen des Mandats

Was jetzt auf ihn zukommen wird, davon habe er keine konkrete Vorstellung, räumt Hiller ein. Der promovierte Steuerberater, der auch eine Professur an einer Fernhochschule innehat, freut sich vor allem darauf, künftig an der Ausgestaltung von Gesetzen mitwirken zu können. Er wolle so schnell wie möglich die parlamentarische Arbeit aufnehmen, kündigt er an, „das ist die Erwartung der Wähler“. Die Lehrtätigkeit werde wegen des Bundestagsmandats ruhen.

Neben den beiden Direktkandidaten werden auch drei weitere Politiker aus dem Kreis Esslingen im neuen Bundestag sitzen. Über vordere Plätze auf den Landeslisten ihrer Parteien ziehen im Wahlkreis Nürtingen noch Nils Schmid (SPD) und Matthias Gastel (Grüne) sowie Sebastian Schäfer (Grüne) im Wahlkreis Esslingen ins deutsche Parlament ein. Sie alle gehören dem Gremium bereits seit Jahren an.

Für Renata Alt hingegen ist jetzt Schluss. Dadurch, dass die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, ist die langjährige Abgeordnete raus aus dem Bundestag. „An mir lag’s nicht, aber das hilft uns nicht weiter“, sagt die 59-Jährige. Die Kirchheimerin hat in ihrem Wahlkreis Nürtingen 5,3 Prozent der Erststimmen geholt.