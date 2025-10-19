Vierter Liga-Sieg in Folge: der VfB ist in der Erfolgsspur

13 Fertigmachen zum Jubeln: Tiago Tomas (Mitte) köpft den VfB bei seinem Ex-Club Wolfsburg mit 1:0 in Führung. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB ist mit den drei Punkten aus Wolfsburg auf Platz drei der Bundesligatabelle vorgerückt. Doch der Trainer Sebastian Hoeneß drückt auf die Euphoriebremse.











Schulter an Schulter hüpften die VfB-Profis ausgelassen auf dem Rasen der Wolfsburger VW-Arena vor der eigenen Fankurve auf und nieder, es gab ja auch etwas zu feiern. Mit dem fünften Saisonsieg am siebten Spieltag hat sich die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß in der Spitzengruppe der Bundesliga festgebissen. Beim klaren 3:0 (1:0)-Erfolg gegen einen enttäuschend auftretenden Gastgeber vom VfL Wolfsburg schossen Tiago Tomas (35.), Maximilian Mittelstädt (55.) und Angelo Stiller (80.) den ebenso verdienten wie ungefährdeten Auswärtssieg für den Pokalsieger heraus.