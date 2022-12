1 Wasserwerfer waren bei einer Demonstration auf die angrenzenden Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Klagen hört man von den Stuttgarter Innenstadthändlern seit Jahren. Die Online-Konkurrenz, der Verkehr, fehlende Parkplätze – jetzt aber gehen sie einen Schritt zu weit, findet unsere Autorin Annika Grah.















Die Lage bei manchen Einzelhändlern ist derzeit nicht besonders rosig: Seit Jahren drückt die Online-Konkurrenz, dann die Coronabeschränkungen und jetzt die drohende Rezession, die die Kauflust merklich dämpft. Hinzu kommen hohen Ausgaben: Über Jahre sind die Mieten in Innenstadtlagen gestiegen – gleichzeitig machen Händlern und auch Gastronomen in den Innenstädten die hohen Energie- und Rohstoffpreise zu schaffen. Denn die Möglichkeiten, die Preise an die Kunden weiterzugeben, sind doch begrenzt.