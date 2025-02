Klage gegen Stefan Wischniowski: „Zweifel an Verfassungstreue“ – Esslinger AfD-Kandidat kein BKA-Beamter mehr

1 Verhandlungsort war das Verwaltungsgericht in Berlin. Foto: imago/Thomas Koehler

Das Urteil im Fall Stefan Wischniowski steht: Ein Berliner Gericht erkennt dem Esslinger Bundestagskandidaten der AfD seinen Beamtenstatus ab. Der 53-Jährige hatte jahrzehntelang für das Bundeskriminalamt gearbeitet – und plant nun seine nächsten Schritte.











Mitten im Wahlkampfendspurt hat Stefan Wischniowski seinen Beamtenstatus beim Bundeskriminalamt (BKA) verloren. Das ist das Ergebnis einer Verhandlung gegen den Esslinger Bundestagskandidaten der AfD am Berliner Verwaltungsgericht. Als Grund für das Urteil nennt eine Sprecherin der Justizbehörde „durchgreifende Zweifel an der Verfassungstreue des Betroffenen“.

Anlass für die Verhandlung war eine Disziplinarklage des BKA gegen Wischniowski. Der gebürtige Esslinger hatte jahrzehntelang für die Behörde gearbeitet, zunächst als Personenschützer und später als Oberkommissar im Bereich IT-Forensik am Standort Berlin. Unter anderem wegen der Teilnahme an einer Demonstration in Wien geriet er 2021 in die Schlagzeilen. Das Magazin „Der Spiegel“ berichtete damals, an der Veranstaltung seien auch Anhänger der als „gesichert rechtsextrem“ eingestuften Identitären Bewegung beteiligt gewesen.

Esslinger AfD-Kandidat denkt über Berufung nach

Bei seinem Arbeitgeber war Wischniowski bereits zuvor mit einer Petition gegen die angebliche „Diskriminierung von deutschen ohne Migrationshintergrund“ im BKA aufgefallen. Zwar teilt die Behörde mit, sich grundsätzlich nicht zu Personalangelegenheiten zu äußern. In dem „Spiegel“-Artikel hieß es allerdings schon 2021, dass das BKA Wischniowski ein Dienstführungs- und Hausverbot erteilt habe und ihn grundsätzlich aus dem Dienst entfernen wolle.

Dieses Ziel ist nun mit dem Urteil des Berliner Verwaltungsgericht erreicht – zumindest vorläufig. Wischniowski gibt an, sich aufgrund des laufenden Wahlkampfes noch nicht mit seinem Anwalt beraten zu haben. Es sei jedoch damit zu rechnen, dass er in Berufung gehen werde. Der 53-Jährige lebt inzwischen in Neuhausen und hofft, für die AfD im Wahlkreis Esslingen in den Bundestag einzuziehen.