1 Weil sie seit Jahren nicht mehr die gesetzlichen Reinigungsstandards erfüllt, soll die Kläranlage unterhalb der Parksiedlung stillgelegt werden. Foto: Horst Rudel

Die Kläranlage der Parksiedlung hat bald ausgedient. Voraussichtlich ab 2022 soll das Abwasser aus Ostfilderns kleinstem Stadtteil in der Großkläranlage in Stuttgart-Mühlhausen gereinigt werden.

Ostfildern - Das Problem gibt es seit Jahren: Die Kläranlage der Parksiedlung reinigt die im kleinsten Stadtteil Ostfilderns entstehenden Abwässer nicht mit der Qualität, wie sie das Gesetz vorschreibt. Per Ausnahmegenehmigung durch das Esslinger Landratsamt darf die Stadt die 62 Jahre alte Anlage oberhalb von Esslingen-Weil nur deshalb weiter betreiben, weil eine neue Lösung in Sichtweite steht: ein Anschluss an das Großklärwerk in Stuttgart-Mühlhausen. Seit Jahren schon wird dieses Vorhaben angestrebt. Weil es nur mit Esslingen und der Landeshauptstadt als Kooperationspartner möglich ist und dafür umfangreiche Verträge notwendig sind, gab es jedoch immer wieder Verzögerungen. Nun soll das Projekt aber doch bald realisiert werden. Wenn die Gemeinderäte von Esslingen und Ostfildern in ihrer nächsten Sitzungsrunde im Februar zustimmen, und davon ist im Augenblick auszugehen, wird das Abwasser aus der Parksiedlung vom Jahr 2022 an in der viel moderneren Anlage in Mühlhausen gereinigt.