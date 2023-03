1 Erzieherinnen gehen für ihre Sache auf die Straße – auch am 8. März wieder. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Gewerkschaft Verdi will am Internationalen Frauentag vor allem das Schlaglicht auf typische Frauenberufe lenken. Der symbolhafte Kitastreik am 8. März birgt aber einen gravierenden Nachteil, meint Matthias Schiermeyer.















Für das Gros der Beteiligten dürfte dies am nächsten Mittwoch ein klarer Fall sein: Ihnen kommt der Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi für den 8. März vor allem in klassischen Frauenberufen wie dem Sozial- und Erziehungsdienst zur rechten Zeit. Wann sonst, wenn nicht am Internationalen Frauentag, lässt sich so breit auf strukturelle Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern aufmerksam machen? Wann, wenn nicht an diesem Tag, soll demonstriert werden, dass wichtige Teile der öffentlichen Daseinsvorsorge von den Frauen aufrechterhalten werden, die dafür fair und diskriminierungsfrei behandelt werden wollen?