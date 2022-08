1 Wenn Kinder in die Kita kommen, bringt das Veränderungen mit sich. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Im September beginnt für viele Kinder, ihre Eltern und für Erzieherinnen und Erzieher eine aufregende Zeit. Dann starten die meisten Eingewöhnungen in den Kitas. Eine Expertin erklärt, worauf es dabei ankommt.















In den Kitas und bei vielen Familien in Stuttgart steht ein Neuanfang bevor. Denn im September starten die meisten Kinder mit der Eingewöhnung in die Kita. Sabine Aoudj ist seit 36 Jahren Erzieherin. Aktuell leitet sie die städtische Kita im Schneewittchenweg in Möhringen. Sie erklärt, warum die Eingewöhnung so wichtig ist, worauf es ankommt und wie die Eltern ihren Kindern die Trennung erleichtern können.