Betreuung in Kitas und Grundschule: In Deizisau gibt es freie Plätze

Aufladen in Neuhausen Neuer Schnellladestandort für Elektroautos

Bis zu 100 Kilometer in fünf Minuten: Akkustrom für so viel Reichweite in so kurzer Zeit verspricht die EnBW an ihrer neuen E-Mobil-Schnellladesäule in Neuhausen. Vier Ladepunkte stehen an der Station zur Verfügung.