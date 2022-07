Erziehermangel in Baden-Württemberg Kitas vor dem Kollaps?

Der Gemeindetagspräsident spart nicht an drastischen Worten. Der Personalmangel in den Kinderbetreuungseinrichtungen sei dramatisch, die Kitas stünden vor dem Kollaps, so Steffen Jäger. Mit dieser Einschätzung erntet er keinen Widerspruch – mit seinen Lösungsvorschlägen schon.