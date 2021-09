Kita, Schule, Freizeit Welche Quarantäneregeln nun für Kinder und Jugendliche gelten

Wenn in einer Kita oder Schule ein Coronafall auftritt müssen nicht mehr alle Kontaktpersonen zwangsläufig in Quarantäne. Beim Sport oder unter Freunden außerhalb der Schule ist das anders. Was jetzt gilt.