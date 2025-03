Kinderbetreuung im Kreis Esslingen: Immer mehr Eltern klagen einen Kitaplatz ein

Bei Unfall in Plochingen schwer verletzt 56-Jähriger sitzt mit 2,8 Promille auf Gleisen und wird von Zug erfasst

Ein 56-Jähriger wurde am Freitagabend bei Plochingen (Kreis Esslingen) von einem Zug erfasst. Der Mann wurde dabei schwer an den Beinen verletzt und musste vom Notarzt behandelt werden, bevor er in eine Klinik gebracht wurde.