Kita in Wendlingen: Eltern sehen sich zu schlechterer Betreuung gezwungen

1 Bernhard Maurer und andere Eltern aus Wendlingen fordern eine bessere Betreuung. Foto: Kerstin Dannath

Der Konflikt um einen Engpass in einem Wendlinger Kindergarten spitzt sich zu. Eltern schildern nun in einem Protestbrief ihren angespannten Alltag.











Link kopiert

Die Elternschaft des Wendlinger Kindergartens Stadtmitte ist am Anschlag. Seit Anfang des Jahres bietet die Einrichtung ausschließlich nur noch ein sogenanntes S-Modell mit 30 Stunden Betreuung an – und das wird wohl auch so bleiben.

Etwas aufgefangen wird das zwar durch die Malteser-Spielzeitbetreuung, die seit Februar zusätzliche Stunden am Nachmittag abdeckt, doch nicht alle Mütter und Väter sind glücklich darüber. Zudem steht die Fortführung des Angebots auf der Kippe: Der Vertrag mit den Maltesern läuft nur noch bis Jahresende. Im Herbst wird der Stadtrat darüber beraten, ob sich die Stadt den externen Dienstleister weiterhin leisten kann.

Eltern zweifeln an Aussage von Bürgermeister

„Angesichts unserer finanziellen Situation werden wir das sehr intensiv diskutieren müssen“, hatte Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel in der Sitzung vor der Sommerpause gesagt. Die Verwaltung werde aber alles daransetzen, die Betreuung wieder mehr mit eigenen Kräften zu stemmen. Doch genau das bezweifeln die Eltern und haben deshalb einen eindringlichen schriftlichen Appell an Verwaltung und Gemeinderat gesandt.

Der konkrete Auslöser: Anfang August erreichte den Elternbeirat Bernhard Maurer ein Schreiben der Stadt, dass es in der Kita Stadtmitte auch im kommenden Kindergartenjahr 2025/26 ausschließlich das S-Modell mit 30 Stunden Betreuungszeit geben werde. „Wir hatten gehofft, dass wenigstens wieder das M-Modell mit 35 Wochenstunden angeboten wird“, erklärt Maurer, Vater einer vierjährigen Tochter. Was im Übrigen auch bei einem Elternabend im Frühjahr so von der Verwaltung signalisiert worden sei.

Was tun, wenn die Kita weniger Betreuung anbietet, als ursprünglich vereinbart? Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Eltern, die ursprünglich einen M-, L- oder XL-Modell gebucht hatten, sehen sich deswegen gezwungen, ihren Berufsalltag komplett neu zu organisieren – verbunden mit großen Belastungen und oft zum Nachteil der Kinder. „Unsere Tochter startete in der Kita Stadtmitte im Januar 2024 mit dem XL-Modell, also 45 Stunden Betreuung. Innerhalb von zwölf Monaten sind wir auf S zurückgestuft worden“, sagt Mona Hindenberg.

Ohne soziales Netz in der Nähe wie etwa Großeltern haben sich die Hindenbergs, beide berufstätig, aus der Not heraus entschlossen, die Malteser-Spielzeitbetreuung zu buchen. „Unsere Tochter hat aber darunter gelitten, es war wie eine neue Eingewöhnung“, sagt Mona Hindenberg. Bis heute versuche sie, ihre Tochter so früh wie möglich aus der Kita abzuholen.

Lösung ist laut Eltern „unvermeidbarer Kompromiss“

Die Hindenbergs sind kein Einzelfall: Laut dem schriftlichen Appell an die Stadt sehen viele Eltern die Malteser-Spielzeitbetreuung nicht als Wunschlösung, sondern lediglich als unvermeidbaren Kompromiss. „Die Spielzeitbetreuung ist kein gleichwertiger Ersatz für eine kontinuierliche Betreuung durch qualifiziertes pädagogisches Fachpersonal. Unsere Kinder brauchen feste Bezugspersonen, Kontinuität und klare Strukturen“, wie eine weitere betroffene Familie schreibt. Dazu kommt, dass die Eltern den Eindruck haben, das Personal der Malteser in der Kita Stadtmitte unverhältnismäßig oft wechselt, was den Nachwuchs zusätzlich strapaziert.

Laut Malteser-Homepage erhalten ihre Spielzeitbetreuer in einer 39-stündige Ausbildung eine umfangreiche Grundqualifikation, die aus den Komponenten Erste Hilfe, Prävention und einer pädagogischen Schulung besteht. Dazu kommen regelmäßige Weiterbildungen. Nicht genug, wie die Eltern finden: „Es fehlt das notwendige Fachwissen, um kindgerechte Entwicklungsprozesse professionell zu begleiten und die Auswirkungen ihres Handelns auf die frühkindliche Entwicklung angemessen einschätzen zu können“, begründet eine Familie.

Die Notlösung in Wendlingen finden die Eltern nicht gut – und fordern Nachbesserung. Foto: Christoph Soeder/dpa

Wie die Hindenburgs müssen sie trotzdem in den sauren Apfel beißen. „Auch wenn wir davon überzeugt sind, dass eine professionelle Begleitung in diesem Alter unerlässlich ist, sehen wir uns aktuell gezwungen, das Angebot in Anspruch zu nehmen, um unsere familiäre und berufliche Situation bewältigen zu können.“ Zum Vergleich: Eine Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher dauert in der Regel drei bis fünf Jahre, abhängig vom Bundesland und der gewählten Ausbildungsform.

Gute Kinderbetreuung keine „Ausnahmeleistung“

Auch die fehlende Kommunikation seitens der Stadt bemängeln die Eltern: „Ohne klare Perspektiven können wir weder planen noch verlässlich auf bestehende Modelle bauen.“ Ihr Appell: Eine verlässliche Betreuung brauche mindestens ein M-Modell in Kombination mit der Spielzeitbetreuung – und keinesfalls weniger. Zudem fordern sie eine frühzeitigere und transparentere Kommunikation der Stadt, echte Wahlfreiheit und auf lange Sicht die Wiederherstellung der Vertragsvielfalt in allen städtischen Einrichtungen in Wendlingen: „Denn gute Kinderbetreuung ist keine Ausnahmeleistung, sondern Fundament eines sozialen und familienfreundlichen Gemeinwesens“, wie es im Anschreiben mit den Briefen, in denen zahlreiche Eltern ihren beschwerlichen Alltag schildern, heißt.