Kita-Betreuung: Plochingen geht neue Wege

1 Die Kita-Kinder freuen sich über Eis von Bürgermeister Frank Buß. Foto: Karin Ait Atmane

Miete statt Eigentum: Das praktiziert die Stadt Plochingen beim neuen Kindergarten Hermannstraße. Genug Betreuungsplätze hat sie dennoch nicht.











Ursprünglich war im Erdgeschoss des Neubaus, den die Pfisterer GmbH & Co. KG in der Hermannstraße gebaut hat, ein Begegnungscafé geplant. Doch diese Idee zerschlug sich wieder, und im Austausch mit der Stadt – die Firma ist Teil des Nachlasses des Unternehmers Günter Pfisterer, der auch die in Plochingen wirkende Pfisterer Stiftung gegründet hat – kam der Gedanke auf, hier zwei städtische Kita-Gruppen unterzubringen. Das hat dem Gebäude, in dessen oberen Stockwerken Wohnungen und eine Wohngruppe für Menschen mit Behinderung zu finden sind, einen Hof mit Sandkasten, Schaukel und Klettergeräten verschafft. Üppig ist der Außenbereich nicht, aber er entspricht den Vorschriften – und die Kita beziehe gern auch den Kulturpark Dettinger ein, der durch eine Unterführung der Esslinger Straße schnell zu erreichen ist, sagte Bürgermeister Frank Buß bei einem offiziellen Besichtigungstermin der neuen Kita.