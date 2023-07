Kita-Anbau in Köngen

Für eine fristgerechte Erweiterung des Kindergartens Burggärtle schaltet Köngen ein professionelles Projektmanagement ein.















Da sich die Arbeiten an der Erweiterung des Köngener Kindergartens Burggärtle aus verschiedenen Gründen immer wieder verzögert haben, die Zeit aber drängt, hat der Gemeinderat nun einstimmig beschlossen, zur besseren Koordinierung ein professionelles Projektmanagement einzusetzen. Ursprünglich war das Ulmer Büro Hullak für die alleinige Objektplanung- und -überwachung zuständig – nun soll das Büro KVL Bauconsult aus Stuttgart die Gesamtkoordination übernehmen. „Wir sehen hier Bedarf der Projektüberwachung“, sagte Bürgermeister Otto Ruppaner bei der jüngsten Sitzung des Gremiums in der Zehntscheuer. Mit den Stuttgartern habe man bereits in der Vergangenheit wie etwa beim Bau des Mehrgenerationenhauses Burgforum gute Erfahrungen gemacht, wie auch Köngens Ortsbaumeister Oliver Thieme bestätigte.