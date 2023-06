7 Kiss haben ihre Abschiedstour durch Deutschland am Samstag in München gestartet. Foto: dpa/Sven Hoppe

Die US-Hardrocker von Kiss sind am Samstagabend in ihre letzten Deutschlandkonzerte gestartet. Die Hardrocker machten auf ihrer Abschieds-Welttournee „End Of The Road“ Halt auf dem Münchner Königsplatz.















Mit einem Feuerwerk sind Kiss am Samstagabend in ihre letzten Deutschlandkonzerte gestartet. Die grell geschminkten Hardrocker machten auf ihrer Abschieds-Welttournee „End Of The Road“ Halt auf dem Münchner Königsplatz und starteten ihre Show mit viel Pyrotechnik und den Songs „Detroit Rock City“ und „Shout It Out Loud“.

Vor vier Jahren hatte die Band um Paul Stanley und Gene Simmons, zu deren größten Hits „I Was Made for Lovin’ You“ und „Rock and Roll All Nite“ gehören, schon einmal auf dem Platz zwischen Glyptothek und Staatlicher Antikensammlung in der Münchner Innenstadt gespielt.

Rund 17.000 Fans kamen zur Show

Dieses Mal waren nach Angaben der Veranstalter 17.000 Zuschauer am sommerlichen Abend zur Show gekommen - von ihnen einige so grell geschminkt wie die Band auf der Bühne. Am Rand standen überlebensgroße Statuen der Musiker.

Nach dem Münchner Konzert stehen noch Auftritte in vier weiteren deutschen Städten an: in Dresden, Berlin, Mannheim und Köln.