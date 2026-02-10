Kirchstraße in Neuhausen: Schlechteste Straße im Kreis Esslingen – geht es noch weiter bergab?

Schlechteste Straße im Kreis Esslingen – geht es noch weiter bergab?

1 Die Kirchstraße in Neuhausen gibt kein gutes Bild ab – zum Unmut vieler Fahrerinnen und Fahrer. Foto: Markus Brändli

Die Kirchstraße in Neuhausen gilt als eine der schlechtesten Straßen im Kreis Esslingen. Eigentlich sollte sie ab Anfang 2026 umfangreich saniert werden. Und jetzt?











Link kopiert

Das Ergebnis unserer nicht repräsentativen Umfrage war eindeutig. Die Kirchstraße in Neuhausen ist mit großem Abstand zur holprigsten Straße im gesamten Kreis Esslingen gewählt worden. Bereits seit vielen Jahren steht die Straße in der Kritik. Ende 2024 schrieb unsere Zeitung: „Die Sanierung der Kirchstraße in Neuhausen – der Ortsdurchfahrt in Richtung Wolfschlugen – beschäftigt Verwaltung und Gemeinderat bereits seit mehr als dreieinhalb Jahren.“