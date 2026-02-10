Kirchstraße in Neuhausen: Schlechteste Straße im Kreis Esslingen – geht es noch weiter bergab?
1
Die Kirchstraße in Neuhausen gibt kein gutes Bild ab – zum Unmut vieler Fahrerinnen und Fahrer. Foto: Markus Brändli

Die Kirchstraße in Neuhausen gilt als eine der schlechtesten Straßen im Kreis Esslingen. Eigentlich sollte sie ab Anfang 2026 umfangreich saniert werden. Und jetzt?

Das Ergebnis unserer nicht repräsentativen Umfrage war eindeutig. Die Kirchstraße in Neuhausen ist mit großem Abstand zur holprigsten Straße im gesamten Kreis Esslingen gewählt worden. Bereits seit vielen Jahren steht die Straße in der Kritik. Ende 2024 schrieb unsere Zeitung: „Die Sanierung der Kirchstraße in Neuhausen – der Ortsdurchfahrt in Richtung Wolfschlugen – beschäftigt Verwaltung und Gemeinderat bereits seit mehr als dreieinhalb Jahren.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.