1 Gut überdacht lässt es sich in den Weindorf-Lauben unbeschwert feiern. Foto: /Thomas Kaltenecker

Zum Feiern, Schlemmen und Genießen unter alten Kastanien lädt das Kirchheimer Weindorf vom 3. bis 20. August auf den Rollschuhplatz ein. Zum 34. Mal servieren örtliche Wirte feine Weine und kulinarische Köstlichkeiten.















Auf eine Weinbau-Tradition kann Kirchheim zwar nicht verweisen, doch in der Stadt unter der Teck gibt es viele, die edle Tröpfchen zu schätzen wissen – am liebsten in netter Gesellschaft. Gelegenheit dazu bietet vom 3. bis 20. August das Kirchheimer Weindorf, das auf dem Rollschuhplatz zum Feiern, Schlemmen und Genießen unter alten Kastanien einlädt. Täglich ab 17 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher in den liebevoll dekorierten Lauben von Robert Ruthenberg (Holz- und Feuer-Laube), Marius Tim Schlatter (Bären-Laube) und Deny Scarlino (Wilder-Mann-Laube) mit feinen Weinen, schwäbischen Schmankerln und ausgesuchten Spezialitäten verwöhnen lassen oder in der Bastions-Gourmetlounge bei Mario Adornetto mit einem Gläschen Champagner anstoßen.