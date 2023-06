1 Das Kirchheimer Rathaus ist ein Hingucker. Jetzt wird es renoviert. Foto: Stadt Kirchheim unter Teck

Die Stadt investiert 200 000 Euro in die Fachwerkfassade des alten Rathauses. Die Arbeiten dauern zwei Monate.















Das Wahrzeichen Kirchheims wird sich in den nächsten Wochen hinter einem Baugerüst verbergen: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erhält die Fassade des historischen Rathauses in der Marktstraße einen neuen Anstrich.

Die Arbeiten, so betont eine Sprecherin auf Nachfrage, würden planmäßig erfolgen – und seien keinesfalls, wie manch Kirchheimer spekuliert, eine Folge der Kunstauktion im vergangenen Winter. Da hatte der Schweizer Künstler Felice Varini ein monumentales abstraktes Gebilde über das historische Stadtzentrum gelegt, indem er Wände und Dächer mehrerer Gebäude mit Linien überzog. Die Streifen aus silberner Aluminiumfolie klebten unter anderem auch an der Fachwerkfassade des Rathauses.

Vielmehr sei ein neuer Anstrich turnusgemäß erforderlich, heißt es seitens der Verwaltung. Die letzte Fassadenverschönerung erfolgte im Jahr 2006. Die Stadt investiert deshalb „zur Vermeidung von perspektivischen Folgeschäden“ nun rund 200 000 Euro in neue Farbe. Zugleich wird das Fachwerk überprüft, unansehnliche Stellen sollen ausgebessert werden. In dieser Woche wird das Baugerüst für die Handwerker aufgebaut, die eigentlichen Erneuerungsarbeiten sollen am Montag, 12. Juni, beginnen. Ehe das Rathaus wieder in neuen Glanz erstrahlt, vergehen nach Mitteilung der Verwaltung voraussichtlich zwei Monate.

Das markante Gebäude mit seinem Turm gilt als eines der schönsten Fachwerkrathäuser in Baden-Württemberg. Nachdem das alte Rathaus auf dem Marktplatz beim großen Stadtbrand im Jahr 1690 zerstört wurde, fand die Verwaltung fast 30 Jahre lang Unterschlupf im Spitalgebäude. Erst 1724 konnte, mehr als zweijähriger Bauzeit, ein neues Rathaus bezogen werden. Allerdings galt schon 15 Jahre später Fachwerk als nicht mehr modern – weshalb es die Kirchheimer verputzt haben. Erst im 20. Jahrhundert wurde die Holzkonstruktion wieder freigelegt.

Sehenswert sind auch die Kassettendecke in den Arkaden mit dem württembergischen Wappen sowie der Turmaufsatz mit Zwiebelhaube und Mondphasenuhr. 116 Stufen geht es hinauf auf den umlaufenden Balkon des Rathausturmes. Aus rund 28 Metern Höhe bietet sich bei gelegentlichen Führungen ein schöner Rundblick auf die Dächer und Gassen der Kirchheimer Altstadt.