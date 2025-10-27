Kirchheim: Was halten junge Menschen im Kreis Esslingen von der Wehrpflicht?

Was halten junge Menschen im Kreis Esslingen von der Wehrpflicht?

1 Eine mögliche Wehrpflicht oder ein Pflichtjahr für junge Menschen werden auch im Kreis Esslingen thematisiert. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In seiner Jugendsprechstunde möchte der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel (Grüne) in Kirchheim mit jungen Menschen übers Thema Wehrpflicht sprechen.











Der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel (Grüne) lädt junge Menschen in seine nächste Sprechstunde ein und möchte mit ihnen über aktuelle Themen ins Gespräch kommen.

Die Jugendsprechstunde findet statt am Freitag, 31. Oktober, ab 14.30 Uhr im Café Scholderbeck in Kirchheim unter Teck, Marktstraße 38 (Fußgängerzone).

Eine mögliche Wehrpflicht oder ein Pflichtjahr steht zur Debatte

Matthias Gastel interessiere vor allem, was die jungen Menschen von der möglichen Wiedereinführung der Wehrpflicht oder einem gesellschaftlichen Pflichtjahr für alle halten, heißt es in der Einladung.

Nicht nur Bahnexperte: Der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel (Grüne) möchte mit jungen Menschen ins Gespräch kommen. Foto: Archiv/Ines Rudel

Bereits im Dezember könnten dazu im Bundestag erste Entscheidungen fallen.

Die Debatte dreht sich um die Themen Sicherheit und Verteidigung in Deutschland. Matthias Gastel stehe aber auch für alle anderen Anliegen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.