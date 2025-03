Kirchheim unter Teck: Unfallflucht, kein Führerschein, Alkohol – Ehepaar begeht mehrere Straftaten

1 Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck ermittelt gegen das Ehepaar. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Gegen ein Ehepaar aus Kirchheim unter Teck laufen mehrere Strafanzeigen. Zunächst beging das Ehepaar Fahrerflucht, nachdem es beim Parken mit einem Transporter ein Gartentor beschädigt hatte. Bei der folgenden Kontrolle flogen weitere Straftaten auf.











Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck ermittelt derzeit gegen ein Ehepaar, welches im Verdacht steht, am Freitagabend mehrere Verkehrsstraftaten begangen zu haben. Wie die Polizei mitteilt, waren eine 57-jährige Fahrerin eines Transporters zusammen mit ihrem 59 Jahre alten Ehemann in der Karlsbader Straße gegen 20 Uhr unterwegs. Beim Einparken rangierte sie zunächst rückwärts gegen ein Gartentor eines angrenzenden Grundstücks, wodurch ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro entstand.

Anschließend stieg sie aus und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Nach Zeugenangaben setzte sich daraufhin der Ehemann ans Steuer und parkte das Fahrzeug wenige Meter entfernt in einer Parklücke ein. Eine zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife konnte die Eheleute an ihrer Wohnanschrift antreffen.

59-Jähriger ohne Führerschein und alkoholisiert

Als die Polizeibeamten den Sachverhalt aufnahmen, konnte der 59-Jährige keinen gültigen Führerschein vorzeigen, zudem wurde bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Beide Eheleute sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen.