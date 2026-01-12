Kirchheim unter Teck: Unfälle sorgen für stundenlange Sperrung und Staus im Berufsverkehr

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein Unfall an der Auffahrt von der Jesinger Straße zur B 297 bei Kirchheim (Kreis Esslingen) hat am Montagmorgen für starke Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt.











﻿ Bei einem Unfall in Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Montagmorgen eine Frau verletzt worden. Zudem musste die Auffahrt zur B 207 lange gesperrt bleiben, berichtet die Polizei. Dies führte im Berufsverkehr zu starken Verkehrsbehinderungen.

Den Angaben zufolge war eine 28-Jährige gegen 7.30 Uhr mit ihrem Fiat Punto auf einen VW Golf aufgefahren, der wegen des Verkehrs an der Auffahrt zur Bundesstraße langsam fuhr. Die 53-jährige Fahrerin wurde dabei verletzt, ersten Erkenntnissen zufolge leicht.

Während der Unfallaufnahme musste die Auffahrt der B297 bis etwa 9.10 Uhr voll gesperrt bleiben. Noch während der Unfallaufnahme passierte dann auf der Abfahrt ein zweiter Unfall zwischen zwei Pkw. Daraufhin musste auch die Abfahrt gesperrt werden. Am Montagmorgen sorgte dies für entsprechende Behinderungen im Verkehr. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 4000 Euro.