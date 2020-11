1 Der Täter gelangte durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

In Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist am Wochenende ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Er klaute Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren hundert Euro.

Kirchheim - Ein Unbekannter ist zwischen Samstag, 8.30 Uhr, und Sonntag, 13.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Krebenstraße eingebrochen. Nachdem er sich laut Polizeiangaben über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses verschafft hatte, durchwühlte er die Räume nach Stehlenswertem. Anschließend entwendete er Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren hundert Euro.