Kirchheim unter Teck: Unbekannte stehlen Mobiltelefone im Wert von mehreren tausend Euro

Die Kirchheimer Polizei sucht nach zwei Einbrechern.

Mit brachialer Gewalt sind zwei Unbekannte in einen Kirchheimer Handy-Laden eingedrungen und haben etliche Mobiltelefone gestohlen . Die Polizei sucht Tatzeugen.











Zwei bislang unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen in ein Geschäft in der Kirchheimer Max-Eyth-Straße eingebrochen. Kurz vor drei Uhr warfen die beiden einen Gullydeckel gegen die verglaste Eingangstüre und stiegen durch das entstandene Loch in den Laden ein.

Die Kriminellen entwendeten laut der Polizei mehrere Mobiltelefone im Gesamtwert von mehreren tausend Euro und machten sich dann aus dem Staub. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber konnten die Männer nicht gefasst werden.

Mit Sturmhauben maskiert

Einer der beiden Einbrecher wird als schlank beschrieben. Er war mit einer blauen Jacke, einer dunklen Hose und dunklen Turnschuhe bekleidet. Sein Komplize war eher korpulent und soll eine dunkle Steppjacke und eine dunkle Hose getragen haben. Beide Männer hatten Handschuhe an, waren mit Sturmhauben maskiert und führten schwarze Umhängetaschen mit.

Die Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei Polizei (Telefon: 0 70 21/50 10) zu melden.