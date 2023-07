Feuer an Strohballen und in Lagerhalle – Polizei sucht Zeugen

1 Ein Feuerwehrauto im Einsatz. In Kirchheim mussten die Feuerwehrleute am Donnerstag gleich doppelt ausrücken. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Nach dem Brand von Strohballen im Kirchheim (Kreis Esslingen) sucht die Polizei nach drei mutmaßlichen Brandstiftern und bittet um Zeugenhinweise. Außerdem brannte am Donnerstagvormittag eine Lagerhalle, zwei Personen wurde verletzt.















Die Feuerwehr in Kirchheim (Kreis Esslingen) musste am Donnerstag gleich zwei größere Brände löschen. In einem Fall gab es laut Angaben einer Sprecherin zwei Verletzte und hohen Schaden, im zweiten sucht die Polizei nach Zeugen und den drei mutmaßlichen Brandstiftern.

Gegen 10.45 Uhr hatte offenbar ein Funke, der bei Flexarbeiten eines 51-Jährigen entstanden war, eine brennbare Flüssigkeit entzündet, das in der Nähe stand. Mehrere Mitarbeiter der Firma in der Einsteinstraße eilten herbei und löschten den Brand noch bevor die Feuerwehr eintraf. Dennoch waren bereits Teile des Inventars beschädigt worden. Zwei Mitarbeiter wurden mit leichter Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, außerdem lüftete die Feuerwehr die Halle. Den entstandenen Schaden schätzen die Einsatzkräfte auf 50 000 Euro.

Am Abend mussten diese dann erneut ausrücken, weil gegen 20 Uhr mehrere Strohballen auf einem Feldweg bei der Schönbergstraße angezündet wurden. Die drei unbekannten Tatverdächtigen waren danach geflüchtet. Ein Zeuge hatte die Flammen bemerkt und mit Anwohnern begonnen, das Feuer zu bekämpfen, nachdem er die Feuerwehr alarmiert hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand endgültig löschen, über den entstandenen Schaden können jedoch noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt unterdessen zu den drei offenbar jugendlichen Brandstiftern. Sie sollen alle etwa 14 bis 16 Jahre alt gewesen sein und Trugen Bauchtaschen und Baseball-Mützen. Sie sind etwa 1,70 Meter groß. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 070 21 / 50 10 um sachdienliche Zeugenhinweise.