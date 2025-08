Kirchheim unter Teck: Sterneküche, Grillstationen und Tastings beim Weindorf

1 Das Weindorf ist ein beliebter Treffpunkt für alle Generationen. Foto: Thomas Kaltenecker

Der August steht in Kirchheim ganz im Zeichen des traditionellen Weindorfs. Auf dem Rollschuhplatz gibt es ausgesuchte Getränke und Drei-Gänge-Menüs.











Der August steht in Kirchheim wieder im Zeichen von Genuss und Geselligkeit, wenn das Weindorf vom 7. bis 24. August auf dem Kirchheimer Rollschuhplatz zu kulinarischen und kulturellen Leckerbissen einlädt.

Täglich ab 17 Uhr präsentieren dort die drei Weinlauben eine Auswahl an regionalen und internationalen Weinen und bei moderierten Weinproben können die Besuchenden ihr Wissen vertiefen.

Spitzenköche laden zu Gourmetsonntagen ein

Kulinarische Höhepunkte versprechen die drei Gourmetsonntage, an denen renommierte Spitzenköche für ihre Gäste kochen werden. Den Auftakt macht am Sonntag, 10. August, Sascha Grampp vom Landgasthof am Königsweg in Ohmden mit einem regional inspirierten Menü. Am 17. August bringt Rolf Straubinger von Burg Staufeneck in Salach im Kreis Göppingen seine Sterneküche auf das Weindorf, und am 24. August setzt Ben Benasr von Bens Weinstube Klink in Stuttgart den kulinarischen Schlusspunkt.

Sterne-Küche auf dem Rollschuhplatz

Alle drei Spitzenköche, von denen zwei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet sind, bieten an den Gourmettagen ihre ganz persönlichen Drei-Gänge-Menüs an, begleitet von einem Amuse Bouche.

Sascha Grampp vom Landgasthof Königsweg in Ohmden kocht auf dem Weindorf. Foto: privat

Für entspannte Abende soll außerdem täglich Livemusik sorgen und es wird eine Bar geben. Neu auf dem Weindorf sind drei exklusive Big-Green-Egg-Round-Table-Grillstationen, die man mieten und mit Freunden selbst nutzen kann.

Whiskey- und Zigarrentasting und ein Champagnerabend

Gleich zum Auftakt gibt es am 7. August, um 19 Uhr eine Riesling-Weinverkostung, ein Whiskey- und Zigarrentasting findet am Mittwoch, 13. August, um 19 Uhr statt und Jörg Geiger von der gleichnamigen Manufaktur aus Schlat (Kreis Göppingen) lädt ebenfalls am Mittwoch, 13. August, zum Sensorik-Tasting ein.

Außerdem stehen eine Chardonnay- und Pinot-Verkostung und ein Champagnerabend im Gewölbekeller der Bastion auf dem Programm.

Eröffnet wird das Weindorf am Donnerstag, 7. August, um 19 Uhr von Kirchheims Oberbürgermeister Pascal Bader. Der Eintritt zum Weindorf ist frei. Reservierung und Informationen unter: www.weindorf-kirchheim.de