Kirchheim unter Teck: Senior stürzt zu Boden und stirbt tags darauf im Krankenhaus

1 Der Senior wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er seinen schweren Verletzungen erlag. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 87-Jähriger stürzt am Mittwochabend am Bahnhof Ötlingen und wird dabei schwer am Kopf verletzt. Tags darauf stirbt der Senior in einem Krankenhaus.











Link kopiert

Ein 87 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend am Bahnhof Ötlingen in Kirchheim unter Teck auf den Asphalt gestürzt und wurde dabei so schwer verletzt, dass er tags darauf in einem Krankenhaus verstarb.

Wie die Polizei meldet, war der Senior gegen 18 Uhr zu Fuß auf einem ansteigenden Fußweg beim S-Bahnhof Ötlingen unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache zu Boden stürzte. Dabei erlitt er eine schwere Kopfverletzung. Neben dem Rettungsdienst eilte auch die Feuerwehr zur Unterstützung an den Unfallort.

Rettungskräfte brachten den 87-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er im Laufe des Donnerstagmorgens an den Folgen des Unfalls verstarb.