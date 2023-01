4 In Kirchheim Teck kam es in der Innenstadt am Dienstagabend zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Gleich mit sechs Fahrzeugen und einigen Kräften rückt die Feuerwehr am Dienstagabend in die Innenstadt von Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) aus. Feuer stellen sie vor Ort keines fest.















Feuerwehrfahrzeuge, eine Drehleiter, Blaulicht und mehrere Einsatzkräfte in voller Ausrüstung haben am Dienstagabend für Aufsehen in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) gesorgt. Offenbar handelte es sich aber um einen Fehlalarm, wie ein Sprecher der Polizei erklärte. Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße hätten gegen 18.40 Uhr Rauchgeruch wahrgenommen. Vorsorglich sei die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen ausgerückt. „Letztlich haben sie aber nichts gefunden“, so der Sprecher. Eine Überprüfung des Hauses habe stattgefunden.