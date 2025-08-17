Kirchheim unter Teck: Prügelei vor Kirchheimer Kneipe

1 In der Nacht zum Samstag wurde die Polizei zu einer Schlägerei vor einer Kirchheimer Kneipe gerufen. Foto: picture alliance/dpa

Eine handfesten Streit hat es in der Nacht zum Samstag vor einer Gaststätte in der Kirchheimer Alleenstraße gegeben. Dabei wurde ein 32-Jähriger verletzt.











Leichte Verletzungen hat ein 32-Jähriger in der Nacht auf Samstag bei einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Kirchheimer Gaststätte in der Alleenstraße erlitten. Um 2.35 Uhr war es zwischen ihm und einem 37 Jahre alten Mann zunächst in der Kneipe – und der Polizei zufolge aus bislang noch unbekannten Gründen – zu einem lautstarken Wortgefecht gekommen.

Als sich der Streit in den Außenbereich verlagerte, griff eine bislang unbekannte Person zunächst den 37-Jährigen an und verletzte diesen augenscheinlich mit einem Glas leicht am Kopf. Unmittelbar danach schlug der Verletzte auf den 32-Jährigen ein, wodurch dieser zu Boden ging. Der ältere der beiden Männer setzte seine Attacke aber dennoch fort und verprügelte seinen Kontrahenten weiter, wodurch dieser zahlreiche Verletzungen im Gesichtsbereich erlitt.

Blutverschmiertes T-Shirt gefunden

Während der Verletzte nach einer medizinischen Erstversorgung in eine Klinik gebracht werden musste, wurde der Täter wenig später in einer anderen, nicht allzu weit entfernt liegenden Gaststätte aufgegriffen. Seines blutverschmierten T-Shirts hatte sich der 37-Jährige zu diesem Zeitpunkt bereits entledigt. Diese wurde allerdings von der Polizei gefunden und beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurde dem 37-Jährigen ein Platzverweis für den gesamten Bereich rund um die betroffene Gaststätte ausgesprochen. Die Ermittlungen zu der körperlichen Auseinandersetzung dauern noch an.