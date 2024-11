Kirchheim unter Teck: Polizei nimmt Cannabis-Dealer fest – 28-jähriger Flüchtling in U-Haft

1 Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: imago//Michael Bihlmayer

Die Kriminalpolizei nimmt am Montag einen mutmaßlichen Cannabis-Dealer in Kirchheim unter Teck fest. Der 28-Jährige soll in einer Flüchtlingsunterkunft Drogen verkauft haben.











Die Kriminalpolizei hat am Montagnachmittag einen mutmaßlichen Cannabis-Dealer in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) vorläufig festgenommen. Wie die Polizei berichtet, hatte sie die Ermittlungen aufgenommen, nachdem sich Hinweise auf einen unerlaubten Handel mit Cannabis in einer Kirchheimer Flüchtlingsunterkunft ergeben hatten. Durch die dabei gewonnenen Erkenntnisse soll ein 28-jähriger Bewohner der Unterkunft in den Verdacht geraten sein, in seinem Zimmer Cannabis an verschiedene Abnehmer verkauft zu haben.

Auf richterliche Anordnung durchsuchten die Einsatzkräfte der Kriminalpolizei am Montag das Zimmer des 28-Jährigen. Dort konnten die Polizisten demnach mehr als 90 Gramm Marihuana, Dealerutensilien und mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealergeld auffinden und beschlagnahmen.

Die Polizei nahm den Verdächtigen daraufhin fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 28-Jährige am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an.