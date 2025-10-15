Kirchheim unter Teck: Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit Mofa-Fahrern – ein Verletzter

1 Die Polizei verfolgte die beiden Mofa-Fahrer. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto

Zwei Jugendliche flüchten auf ihrem Mofa vor der Polizei – dabei wird einer der beiden Fahrer verletzt. Es stellt sich heraus: Das Mofa hatte kein Kennzeichen. Die Polizei ermittelt.











Zwei Jugendliche sind am Dienstagnachmittag auf einem Mofa in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einer Polizeistreife davongefahren und haben möglicherweise Fußgänger und Radfahrer gefährdet.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine Polizeistreife kurz vor 16 Uhr auf der Stuttgarter Straße ein Mofa im Gegenverkehr, auf dem zwei Jugendliche ohne Helm unterwegs waren. Die Beamten wendeten daraufhin und fuhren dem Fahrzeug, an dem sich kein Kennzeichen befand, hinterher.

Laut Angaben der Polizei ignorierte der Fahrer sämtliche Anhaltezeichen und gab Gas. Im Anschluss fuhr er über die Eugenstraße bis zur Austraße. Dort bog der Jugendliche auf den Geh- und Radweg ab, bis er an der Fußgängerbrücke zur Saarstraße gegen ein Gitter fuhr und samt seinem Mitfahrer zu Boden stürzte.

Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit Mofa-Fahrer

Anschließend rannten die beiden Jungs zu Fuß weiter. Der Beamte holte sich nach einer kurzen Verfolgung jedoch wieder ein. Die beiden 15-Jährigen wurden im Anschluss zum Revier gebracht.

Der Beifahrer hatte sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zugezogen, benötigte jedoch keine ärztliche Hilfe. Das Mofa wurde sichergestellt, da die Eigentumverhältnisse noch geklärt werden müssen. Zudem besteht der Verdacht, dass das Mofa frisiert wurde.

Zeugen gesucht

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen gegen die beiden Jugendlichen übernommen. Sie bittet mögliche Verkehrsteilnehmer, die durch die rasante Fahrweise gefährdet wurden, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden.