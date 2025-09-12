Kirchheim unter Teck: Pflastersteine auf Kirchheimer Marktplatz werden saniert

1 Weil sie sich in einem schlechten Zustand befinden, werden die Pflastersteine auf dem Kirchheimer Marktplatz saniert. Foto: Stadt Kirchheim unter Teck

Ab kommender Woche startet die Sanierung der Pflastersteinstreifen auf dem Kirchheimer Marktplatz. Was bedeutet das für den Markt und umliegende Gebäude?











Ab kommendem Dienstag, 16. September, werden die Pflastersteinstreifen auf dem Marktplatz in Kirchheim saniert. Die Sanierung sei notwendig, da die Pflastersteine sich derzeit in schadhaftem Zustand befinden sollen. Nach Angaben der Stadt werden die Arbeiten voraussichtlich in vier bis sechs Wochen abgeschlossen.

In dieser Zeit werden die betroffenen Bereiche abschnittsweise gesperrt. Ein fußläufiger Zugang zu den anliegenden Gebäuden sei jedoch gewährleistet.

Spezieller Mörtel für Fugen bei Marktplatzsanierung in Kirchheim

Im Zuge der Sanierung werden die betroffenen Flächen gründlich gereinigt, bevor die Fugen mit einem speziellen Harzmörtel verfugt werden. Defekte Pflastersteine werden dabei komplett ausgetauscht und erneuert. Um den Marktbetrieb nicht zu beeinträchtigen, sollen die Bauarbeiten ausschließlich dienstags, mittwochs und freitags stattfinden. An regulären Markttagen werden zudem keine Arbeiten durchgeführt.