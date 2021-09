1 Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 14.10 Uhr (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Weil er ohne Schutzkleidung unterwegs war, hat sich ein 20 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) bei einem Sturz mehrere Schürfwunden zugezogen.

Kirchheim unter Teck - Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einer Ausfahrt mit seiner frisch bereiften Maschine gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der 20-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seiner Ducati gegen 14.10 Uhr in Richtung der Umgehungsstraße B297 unterwegs. In einer Linkskurve bremste der junge Mann ab. Dabei verlor er in der Schräglage auf der Fahrbahnmarkierung die Kontrolle über das Zweirad, stürzte und rutschte mit seinem Motorrad nach rechts über den Asphalt in den Grünstreifen.

Nur mit kurzer Hose und T-Shirt bekleidet

Da der junge Mann lediglich mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt bekleidet war, erlitt er mehrere Schürfwunden. Diese wurden vom Rettungsdienst am Unfallort versorgt. Wie hoch der Schaden an seiner Maschine ist, muss nach Angaben der Polizei noch ermittelt werden.