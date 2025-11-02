1 Die Polizei hat in Kirchheim einen Flüchtigen gefasst, der sich einer Verkehrskontrolle entzogen hatte. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein 22-Jähriger ist am Sonntagfrüh in Kirchheim vor der Polizei geflüchtet. Als er gefasst wurde, zeigte sich, dass er keinen Führschein hat und unter Drogeneinfluss stand.











Am Sonntag gegen 1 Uhr sollte auf einem Feldweg in der Nähe von Kirchheim ein Audi-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser missachtete allerdings die Anhaltezeichen der Polizei und raste davon. Die Streifenbeamten folgten dem Fahrzeug, verloren es jedoch aus den Augen. Wenig später wurde der Audi dann im Bereich der Verbindungsstraße Am Hohenreisach verlassen aufgefunden.

Gesamtschaden von mehreren tausend Euro

Augenscheinlich war der Wagen mit einem Absperrpoller kollidiert. Nach intensiver Suche in der Umgebung, entdeckten die Polizisten dann einen 22-Jährigen, dessen Vater das Auto gehört. Laut der Polizei soll der junge Mann, der keinen Führerschein hat und zudem unter Drogeneinfluss stand, das Auto gelenkt haben. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Am Audi und am Poller entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro.