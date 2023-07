1 Die Polizei ging der Ursache des Knalls auf den Grund. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Ein Knall aus der Kanalisation hat am Mittwochabend Anwohner in Kirchheim (Kreis Esslingen) aufgeschreckt. Einer alarmierte die Polizei - auch, weil Rauch aus mehreren Gullys aufstieg.















Erst ein Knall, dann Rauch aus mehreren Gullys – in Kirchheim (Kreis Esslingen) mussten deshalb am Mittwochabend die Einsatzkräfte ausrücken. Nachdem ein Anwohner das Geräusch aus der Kanalisation bemerkt hatte, alarmierte er gegen 20.15 Uhr die Polizei, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte.

Als die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen gemeinsam mit den Beamten im Bodelshofer Weg im Stadtteil Ötlingen ankam, stellte sich heraus, dass zwei Kinder für den Knall verantwortlich waren. Die beiden hatten offenbar Benzin in einen Gully gekippt und dieses dann angezündet.

Einen Schaden hatten sie damit aber offenbar nicht angerichtet, auch verletzt wurde niemand. Die beiden Jungen wurden von der Polizei an ihre Eltern übergeben, die 22 Feuerwehrleute rückten wieder ab.