Kirchheim unter Teck: Nach Überfall auf Kinder: Tatverdächtiger wurde ermittelt

Ein zunächst Unbekannter soll in Kirchheim am Donnerstag zwei Grundschüler festgehalten und Geld verlangt haben. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt.











Zwei Jungen im Alter von acht und neun Jahren sollen am Donnerstagmorgen in Kirchheim Opfer eines Überfalls geworden sein.

Ein zunächst unbekannter Mann soll die Grundschüler festgehalten und Geld von ihnen gefordert haben.

Schüler konnten sich losreißen

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nähe der Alleenschule. Die beiden Jungen überquerten demnach gegen 7.45 Uhr den Schulhof, als sie von dem bislang unbekannten Mann festgehalten wurden. Die Schüler sollen daraufhin nach dem Mann getreten, sich losgerissen und in die Schule gelaufen sein. Dort erzählten sie den Vorfall. Die Polizei wurde verständigt.

Der Verdächtige wurde in der Nähe der Schule entdeckt

Die Polizei suchte zunächst mit einer Personenbeschreibung nach dem Täter. Nach einem Hinweis konnten Beamte am Freitagmorgen in der Nähe der Schule einen 37 Jahre alten Mann feststellen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Der Mann wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.