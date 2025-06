Großeinsatz in Jesingen: Mehrere Verletzte bei Gartenbrand

Großeinsatz in Jesingen

In Jesingen kommt es am Montag zu einem schweren Gartenbrand. Mehrere Menschen werden verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort.











Zu einem größeren Gartenbrand mussten am Montagnachmittag die Rettungskräfte in Kirchheim unter Teck ausrücken. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatten zwei Männer im Alter von 57 und 58 Jahren gegen 15 Uhr im Jesinger Amselweg in einer Grillschale gegrillt.

Aufgrund des heftigen Windes kam es demnach zu einem starken Funkenflug, der eine angrenzende Thuja-Hecke in Brand setzte. Diese brannte auf einer Länge von etwa 50 Metern vollständig ab. Hierdurch entzündeten sich in der Folge auch die Rasenflächen von zwei Wohngebäuden. Auf diesen brannten dadurch zwei Gartenhäuschen ab.

Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Weiterhin wurde die Fassade eines Wohngebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude jedoch verhindert werden. Der 58-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Er sowie eine 51 Jahre alte Frau und ein elf Jahre alter Junge, die sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen hatten, mussten mit Rettungswägen in eine Klinik gebracht werden.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Deswegen musste die parallel verlaufende Durchgangsstraße von Jesingen während der Einsatzes bis 17 Uhr gesperrt werden. Der Schaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich belaufen. Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.