Kirchheim unter Teck: Mann geht mit Flasche auf 38-Jährigen los – Polizei sucht Zeugen

Auf dem Postplatz in Kirchheim unter Teck kommt es am Freitagabend zu einem Streit. Ein Mann greift einen 38-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche an.











Ein unbekannter Mann hat offenbar am späten Freitagabend einen 38-Jährigen in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) mit einer Flasche angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 23.50 Uhr am Postplatz. Der 38-Jährige sei aus nichtigem Anlass mit dem Unbekannten in einen Streit geraten.

Dann habe der Unbekannte ihn mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen und ihn dabei leicht verletzt. Der 38-Jährige musste laut Polizei vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Der Täter flüchtete zusammen mit zwei Begleitern zu Fuß in Richtung Alleenstraße. Polizisten fanden sie nicht mehr.

Der Täter ist den Angaben zufolge männlich, zwischen 1,90 Metern und 1,95 Metern groß, schlank, dunkelhäutig und hat schwarze krause Haare. Er habe außerdem ein schwarzes T-Shirt getragen.

Die Polizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 beim Polizeirevier Kirchheim unter Teck zu melden.