1 Die Anwohner konnten das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen (Symbolbild). Foto: dpa/Angelika Warmuth

In Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist am Sonntagabend ein Komposthaufen in Brand geraten. Die Unfallursache ist noch unklar.

Kirchheim/Teck - Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Komposthaufen am Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr, in einem Garten in Brand geraten. Laut Polizei hatten bis zum Eintreffen der Feuerwehr die Anwohner die Flammen bereits mit der Hilfe von Gartenschläuchen gelöscht und verhinderten so Schlimmeres. Ob durch den Brand ein Schaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt.