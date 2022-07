1 Am Einsatzort auf der A8 bei Kirchheim unter Teck. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

Wegen eines medizinischen Notfalles kam es auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Kirchheim/Teck-West und -Ost zu einem schweren Unfall. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz.















In Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) kam es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 8. Wie die Polizei mitteilte, war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz.

Nachdem Zeugen gegen 20.45 Uhr einen schweren Unfall mit mehreren ineinander verkeilten Pkw auf der Autobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Kirchheim/Teck-West und -Ost in Fahrtrichtung München mitgeteilt hatten, wurde durch die Rettungsleitstelle und die Polizei ein Großaufgebot an Rettungskräften an die Unfallstelle entsandt. Insgesamt sieben Fahrzeuge der Feuerwehr Kirchheim und zehn Fahrzeuge des Rettungsdienstes fanden sich an der Unfallstelle ein. Außerdem landete ein Rettungshubschrauber mit Notarzt auf der Autobahn.

Ein 51-Jähriger erlitt während der Fahrt einen medizinischen Notfall

Ein 51 Jahre alter Mann hatte während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten und fuhr aufgrund dessen auf das Auto eines 25 Jahre alten Mannes auf. Der 51-Jährige konnte an der Unfallstelle reanimiert werden und wurde in der Folge durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Für die Dauer des Rettungseinsatzes war die Autobahn bis gegen 22.15 Uhr gesperrt. Ein Rückstau von etwa sieben Kilometern bildete sich. Der Gesamtsachschaden an den beiden beteiligten Pkw beläuft sich auf etwa 3500 Euro.